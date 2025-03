Superata l'emergenza ad Offagna, evitata esondazione

Superata l'emergenza di questa mattina per l'ennesimo rischio esondazione del torrente Aspio in località Vallone di Offagna, dove una famiglia già colpita gravemente dagli eventi calamitosi di pochi mesi fa ha rivissuto per alcune ore le vecchie paure. Lo rende noto il sindaco, Ezio Capitani.

"Ci siamo prontamente recati sul posto con il nostro personale per affrontare la situazione ma non c'è stato bisogno grazie al tempestivo intervento del Servizio Protezione Civile della Regione Marche arrivata sul posto con tecnici e mezzi ed è stato rimosso l'albero che occludeva il ponte e rischiava di far esondare nuovamente il torrente. E' stata anche effettuata una prima pulitura con la rimozione di alberi nell'alveo nella zona circostante", ha spiegato il primo cittadino.

Ai tecnici della Regione e al Vice Commissario straordinario ho rappresentato la grave situazione in cui versa questa parte del torrente Aspio che scorre nel fondo valle in territorio di Offagna che ha già causato ingenti danni nel corso degli ultimi eventi, chiedendo che i lavori in corso in zona Aspio oltre il ponte dell'Autostrada vengano estesi anche alla parte a monte.

Richiesta di vecchia data, già segnalata verbalmente e con note formali a più riprese, l'ultima una decina di giorni fa. Nella nota evidenziavo, oltre l'urgenza degli interventi - spiga Capitani -, diverse problematiche anche di natura amministrativa, ricadendo parti dello stesso tratto di torrente sotto la competenza di enti diversi e delle difficoltà finora incontrate per ottenere un tavolo comune di condivisione delle problematiche e degli interventi.

Condivisione delle problematiche ancora più urgente e necessaria in quanto tra qualche giorno partiranno i lavori di pulizia che interesseranno anche alcuni affluenti dell'Aspio stesso, grazie ad un finanziamento regionale di 926mila euro ottenuto con l'Accordo Ambientale d'Area presentato dal Comune di Offagna in partenariato con il Comune di Osimo e cofinanziato anche dal Consorzio di Bonifica delle Marche. Ho accolto con favore la notizia che sono in programma lavori di bonifica anche di questo tratto del torrente a monte del ponte dell'Autostrada e nel territorio del Comune di Offagna che verranno dettagliatamente illustrati nel corso di un incontro presso il Consorzio di Bonifica delle Marche previsto per il prossimo 4 aprile al quale siamo stati invitati a partecipare. Il sindaco ringrazia la Regione Marche per questo sollecito intervento e per la disponibilità mostrata, auspicando che il problema possa essere definitivamente affrontato e risolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA