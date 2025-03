Strade provinciali danneggiate dal maltempo, 'Chiederemo fondi'

Il maltempo degli ultimi tre giorni continua a danneggiare le strade provinciali (Sp) della provincia di Pesaro-Urbino, che continuano ad essere monitorate ed oggetto di interventi a causa di frane e allagamenti. Le criticità maggiori si registrano per la frana di monte sulla strada provinciale 147 tra Peglio e Lunano e per due grosse frane sulla Sp 115 Santa Vittoria, nel territorio di Fratte Rosa. In entrambe le situazioni è stato istituito il senso unico alternato. Sulla Sp 9 si segnalano due frane con caduta alberi nell'area di Urbino. L'arteria è aperta dopo gli interventi ma è sotto osservazione. Preoccupazione è stata espressa dal presidente della Provincia, Giuseppe Paolini "I danni sono ingenti. Nei prossimi giorni faremo una stima perché alcune strade sono state chiuse o hanno la circolazione limitata e non sappiamo se avremo le risorse per riaprirle. Agire senza fondi è molto difficile e i miracoli non si possono fare. E' chiaro che richiederemo contributi, vedremo in che forma".

Chiusa invece la Sp 51, al quarto chilometro, nel territorio di Isola del Piano, a causa di una frana in continuo movimento.

Altre due frane sulla Sp 111 Tarugo in Comune di Cagli e sulla Sp 152 che sale al Castello di Frontone, dove è stato attivato il monitoraggio con segnaletica. Ulteriori interventi, per deviazione acque piovane e chiusura buche, si registrano sulla Sp 43 San Gregorio, mentre la Sp 101 Caselle è stata riaperta con segnaletica di cantiere installata. Inoltre numerosi interventi si registrano sull'intera rete viaria provinciale per smottamenti e chiusura delle buche che si sono formate in queste ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA