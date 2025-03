Rubano un orologio da 5mila euro, rintracciati nel monzese

Approfittando dei numerosi clienti, rubano un orologio di marca del valore di circa 5mila euro da una nota gioielleria di Fabriano (Ancona).

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza, in collaborazione con la Polizia locale, hanno individuato i presunti autori del furto, denunciato tre persone. E' successo intorno alle 12 del 22 marzo scorso, quando due uomini, dall'atteggiamento distinto e ben vestiti, hanno fatto ingresso nella gioielleria. Molti i clienti presenti e, dunque, resisi conto dell'opportunità, uno dei due ha fatto copertura con il proprio corpo, mentre l'altro, passando nei pressi di un tavolo da esposizione, con particolare destrezza, si è impossessato dell'orologio. Quindi, sono usciti senza destare alcun sospetto.

Però, il personale ha notato la scomparsa dell'orologio di marca e ha allertato la Polizia. Gli agenti hanno visionato i sistemi di videosorveglianza. I filmati avevano immortalato il furto.

Visionati i filmati delle telecamere cittadini, sia pubblici che privati gli agenti hanno individuato il veicolo utilizzato dagli autori del furto. Mezzo che, dopo il furto, ha lasciato la città in direzione Roma. L'autovettura aveva una targa estera e le ricerche sono state inserite in ambito nazionale. Il 24 marzo, il veicolo è stato fermato nella provincia di Monza. A bordo della autovettura tre uomini di nazionalità centroasiatica, rispettivamente di 61, 50 e 30 anni, mai censiti sul territorio nazionale. Due di loro avevano gli stessi abiti indossati per commettere il furto a Fabriano. Da una perquisizione veicolare è stato trovato l'orologio rubato, insieme ad altri preziosi ed orologi i quali, attesa l'evidenza, sono stati sottoposti a sequestro unitamente ai capi di abbigliamento indicati. Le indagini andranno avanti, mentre dei tre fermati, due sono stati denunciati per furto aggravato dalla destrezza, mentre per il terzo si ipotizza il ruolo di complice.

L'orologio rubato a Fabriano, dopo la convalida del sequestro, sarà restituito alla gioielleria fabrianese.



