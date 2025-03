Polizze catastrofali, soddisfazione di Federalberghi per proroga

Soddisfazione per la proroga decisa dal Consiglio dei ministri del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali viene espressa dal presidente di Federalberghi provinciale Pesaro Urbino, Paolo Costantini.

"Esprimo grande soddisfazione per il lavoro fatto da Federalberghi, che ha permesso di raggiungere un risultato che da respiro a tante imprese alle prese con l'imminente avvio della stagione. L'accoglimento delle istanze da parte delle istituzioni, dimostra - sottolinea Costantini -, ancora una volta, il ruolo importante che riveste Federalberghi nel rappresentare le istanze e gli interessi di una categoria come quella degli albergatori, fondamentale per lo sviluppo turistico del Paese". Il rinvio sarà differenziato a seconda della dimensione delle imprese. Il termine sarà differito al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, per le quali sarà però differita di 90 giorni l'entrata in vigore delle sanzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA