'Il Piano non è una piazza di spaccio, ma c'è abuso alcolici'

Sono numerose le iniziative messe in campo dal questore di Ancona, Cesare Capocasa nel corso degli ultimi tre anni per assicurare sicurezza a cittadini e operatori della città, aumentare la percezione di sicurezza e soprattutto essere visibili per chi ha bisogno di denunciare situazioni critiche. "Spesso - spiega Capocasa - gli illeciti li leggo sui quotidiani e mi chiedo perchè non ci vengano denunciati dandoci la possibilità di intervenire".

Fiore all'occhiello della questura dorica c'è il 'Poliziotto di prossimità'. Figura di riferimento per gli operatori commerciali e i titolari di locali che possono prendere contatti diretti con i Poliziotti di prossimità che hanno lasciato loro un numero di cellulare al quale sono sempre reperibili.

Un presdidio importante per le forze dell'ordine è l'Oratorio dei Salesiani che ha sede nel quartiere del Piano. Sono costanti i contatti con il Parroco che gestisce la Parrocchia ed attraverso le attività dell'oratorio si occupa dei bambini stranieri del quartiere. Di recente - spiega Capocasa - , Don Massimiliano ha espresso un sentito ringraziamento nei confronti dell'operato reso dalla Polizia di Stato. Per garantire vicinanza e prossimità in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre scorso in Corso Carlo Alberto era presente il Camper della Polizia di Stato con poliziotti specializzati nel contrasto del fenomeno della violenza di genere e l'Informabus del comune di Ancona con medici ed operatori del consultorio dell'Ast Marche che hanno effettuato screening dei tumori che maggiormente colpiscono l'universo femminile.

Inoltre presso l'Oratorio dei Salesiani si è svolto l'incontro dal titolo "Abbattiamo insieme il muro della violenza" tenuto dagli operatori di Polizia, mediatori culturali della Questura e volontari dell'Oratorio. Durante l'incontro numerose sono state le donne straniere che hanno partecipato al dialogo ed al confronto.

C'è poi il Comitato cittadini Piano San Lazzaro e Grazie: con il presidente del Comitato di quartiere sono stati presi contatti diretti dagli operatori della Questura e il presidente nell'occasione ha ribadito che le problematiche del quartiere sono prevalentemente relative a degrado urbano, condividendo l'idea che la loro risoluzione può contribuire a prevenire fenomeni di microcriminalità nel quartiere.



