Elcito, il Tibet delle Marche, ora ha la sua guida

Perché Elcito ha questo nome dal sound vagamente spagnoleggiante? Da quando e perché viene definito "il Tibet delle Marche"? A questa e altre gustose curiosità, risponde la prima guida turistica pubblicata sulla frazione del comune di San Severino Marche, "Elcito, il piccolo Tibet delle Marche", a cura dell'architetto e pubblicista Luca Maria Cristini, realizzato dall'editore Claudio Ciabochi per la collana "Marche in tasca". Un volume che esalta il valore storico, naturalistico e antropologico di questi ambienti, a partire dall'Abbazia di Valfucina, antichissimo e potente insediamento monastico di cui restano solo poche testimonianze e da Elcito, castello inespugnabile, sorto a difesa del monastero nel punto strategico di dominio della vallata.

C'è spazio anche per il Canfaito, pianoro a quota 1.100 metri, con la sua faggeta e per la Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, istituita per preservare la biodiversità che caratterizza questi luoghi.

Tante le notizie sfiziose che la guida svela. Se sul nome Elcito è caduto da tempo il mistero, derivando questo da "Elce", nome arcaico del Leccio, e se molti possono ricordare la performance dei monaci tibetani che nel 2001 scesero nella piazzetta dal monte la Pereta, forse non tutti sanno che nel secolo XIX, il 16 agosto, giorno del patrono San Rocco, nella piazzetta di Elcito si teneva la curiosa "Fiera dei Garzoni", che richiamava partecipanti da tutto il circondario. I ragazzi in età da lavoro si proponevano in quell'occasione come aiutanti nella pastorizia o nell'agricoltura, a seconda delle proprie attitudini, rivelate dal tipo di bastone che recavano quel giorno in mano.

Leggendo il volume si impara poi tutto anche sul cabreo del '700, rinvenuto di recente nell'Archivio diocesano di Sanseverino, che aiuta a scoprire l'antica viabilità dell'area, le sorgenti, i toponimi antichi ancora oggi in uso e testimonia come l'attuale Comunanza agraria di Elcito esista da oltre settecento anni, amministrando ancora oggi le medesime proprietà fondiarie; o si scopre la posizione della torre del castello, esistente agli inizi dell'Ottocento e demolita prima della fine di quel secolo, o ancora che sul Canfaito, noto per il suo colorato foliage, si trova il faggio più vecchio delle Marche, il cosiddetto "Patriarca".

Tra le altre curiosità che la guida svela, ci sono le vicende che hanno riguardato l'erezione della Croce del Monte San Vicino e che la vetta del monte è un preciso riferimento, un turning point, per il volo a vista degli aerei militari. La presentazione dello volume, di 192 pagine, è firmata da Denis Cingolani, presidente dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, organo di gestione della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito che ha finanziato il progetto editoriale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA