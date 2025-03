Cinque Gocce d'Eccellenza agli olii del Frantoio L'Olinda

Cinque Gocce d'Eccellenza ai monovarietali di Raggia e Orbetana del Frantoio L'Olinda di San Marcello (Ancona), riconoscendo la loro qualità superiore e l'impegno nella valorizzazione delle cultivar locali. Questa l'assegnazione decisa dagli esperti di Bibenda - guida di riferimento per le eccellenze enogastronomiche - in occasione del 44° Forum della Cultura dell'Olio e del Vino tenutosi all'Hotel Rome Cavalieri di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida lo scorso 22 marzo.

Riconoscimenti che seguono altri premi assegnati al frantoio anconetano l'8 marzo scorso durante la competizione organizzata dall'Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio, al Monovarietale di Raggia (tipica della Provincia di Ancona) premiato, tra tutti gli oli selezionati, come il Miglior Olio scelto dagli Chef tramite una giuria composta da chef tra i più importanti del panorama italiano. "Riconoscimenti che rappresentano un inno all'eccellenza di una regione che ha saputo trasformare il lavoro nei campi e la cura degli olivi in un'arte raffinata, capace di raggiungere standard internazionali e confermandosi come punto di riferimento nell'olivicoltura italiana", commentano dal Frantonio L'Olinda di San Marcello.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA