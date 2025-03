Ambulanza 118 senza medico a bordo di notte, missiva all'Ast

Basandosi su voci raccolte dagli operatori, il sindaco di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, chiede alla Direzione generale dell'Ast la smentita di quesata ipotesi. Il motivo della preoccupazione del primo cittadino fabrianese riguarda la voce "sempre più insistente" sulla possibilità che l'ambulanza del 118 in servizio notturno all'ospedale 'Engles Profili' di Fabriano possa essere privata del medico a bordo. In base a questi rumor raccolti, il sindaco di Fabriano, in qualità di autorità sanitaria locale e di presidente dell'organismo di rappresentanza dei Sindaci dell'Ast di Ancona, ha contattato formalmente la Direzione generale Ast chiedendo rassicurazioni. "Sarebbe una decisione gravissima e incomprensibile - afferma la primo cittadino -, in considerazione del fatto che Fabriano ha il territorio più vasto della regione, con un bacino di utenza di decine di migliaia di persone, e non può di certo essere privata della garanzia che il 118 notturno disponga della presenza medica a bordo. Per questo ho chiesto immediate rassicurazioni alla Direzione Generale Ast Ancona che confido smentiscano tali notizie".



