Allerta rossa a Jesi per l'Esino che supera la soglia d'allarme

Allerta rossa a Jesi per il fiume Esino. Chiusi i sottopassi di Via Latini e Via Ripabianca (Goldengas), chiuse Via Montelatiere (corta dall'Agraria per San Marcello), Via del Burrone (tratto del cippo Martiri), tratto di Via Piandelmedico (la strada laterale all'altezza del civico 51), Via Santa Maria del Colle (smottamento). La protezione civile del comunque di Jesi invita a prestare attenzione in prossimità di altri sottopassi e strade che costeggiano fossi o torrenti. Superata la soglia di allarme dell'Esino. Si raccomanda la popolazione residente in prossimità del fiume (Via Esino, tratti di Via Minonna, Via Marconi, Via Misa) di restare ai piani alti delle abitazioni, evitando assolutamente piani interrati, cantine, garage, sottoscala, piani terra.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA