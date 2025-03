Al Ventidio Basso "La prima notte di Walpurga"

Immaginate 244 artisti sul palcoscenico del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per un megaconcerto destinato a sbalordire sia sul piano sia musicale sia scenico. E' quello che accadrà il 3 aprile, inizio alle 21, per l'esecuzione, prima volta in assoluto nelle Marche e in Abruzzo (repliche a Pescara il giorno dopo e a Sulmona il 6), per la celebre cantata per soli, coro e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy intitolata "Die Erste Walpurgisnacht op, 60" ovvero "La prima notte di Walpurga" su testo di Goethe. Il cast è composto da 4 cantanti solisti, 180 coristi e 60 orchestrali: Annunziata Vestri (contralto), Riccardo Della Sciucca (tenore), Vittorio Vitelli (baritono) e Alessandro Abis (basso), Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli, Coro dell'Accademia di Pescara e Coro e Orchestra sinfonica del Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pesara. La direzione è del maestro Pasquale Veleno, da poco nuovo direttore del coro ascolano, che si è accollato un lavoro preparatorio enorme. "Anche se il testo è in tedesco - fa notare il maestro Pasquale Veleno nel presentare La prima notte di Valpurga - tutti sono in grado di comprendere l'intensità drammatica della musica di Mendelssohn che ci trascina in un mondo magico". La notte di Walpurga (nome di una monaca bavarese) è una ricorrenza pagana della tradizione dei popoli germanici. "Vogliamo celebrare questo momento dell'anno - afferma l'avv. Alessio De Vecchis presidente dell'Associazione Coro Ventidio Basso - attraverso un viaggio musicale che unisce la vitalità delle composizioni, il dialogo tra culture e la memoria delle grandi voci del passato. Un'esperienza immersiva tra la freschezza della stagione e la potenza evocativa della musica".



