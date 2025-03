Valditara, la persona al centro della scuola costituzionale

"Ribadire la centralità della persona è il fondamento della scuola costituzionale, tanto più in un'epoca caratterizzata da straordinarie opportunità di crescita, ma anche da insidie e fragilità": con queste parole il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha aperto il suo video messaggio inviato a InLife, forum internazionale dedicato alla salute e alla prevenzione anche nell'infanzia, in svolgimento ad Ascoli Piceno. Secondo il ministro, la scuola ha un ruolo chiave nel costruire un ambiente che promuova benessere e consapevolezza.

"Un Paese come l'Italia, dove la questione demografica avrà un peso sempre maggiore nelle scelte di governo, deve creare le condizioni per incoraggiare nuove nascite - ha spiegato Valditara - E questo passa anche da una scuola che metta al centro la tutela e la crescita armoniosa dei bambini". Il ministro ha poi illustrato alcune iniziative già avviate, tra cui collaborazioni con il terzo settore e con esperti nei campi della sanità e dell'alimentazione. "Un esempio è la convenzione con Coldiretti, fortemente voluta per garantire alle mense scolastiche un'alimentazione a chilometri zero", ha dichiarato.

Un altro fronte di impegno è la prevenzione dei disturbi alimentari, possibile solo attraverso il costante aggiornamento e la formazione dei docenti, definiti da Valditara "il vero pilastro del successo educativo". Il ministro ha infine ribadito l'importanza di un approccio pragmatico, che veda lo Stato affiancarsi a famiglie, scuole e reti territoriali per diffondere buone pratiche di salute e benessere tra le nuove generazioni. "Proprio per questo ho voluto le nuove linee guida sull'educazione civica, che mettono al centro la salute dei nostri studenti, la corretta alimentazione e la sintesi tra sport e istruzione", ha sottolineato. "L'Italia che stiamo costruendo non è un'astrazione retorica, ma il frutto della nostra tradizione umanistica e scientifica, dove il sapere è sempre al servizio della persona", ha concluso Valditara, delineando un orizzonte di crescita e benessere per le future generazioni.



