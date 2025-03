Rinascimento marchigiano, in mostra alla Mole dall'11/4

Per la Mostra "Rinascimento Marchigiano, opere d'arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede" che si aprirà al pubblico l'11 aprile e fino al 15 giugno 2025, alla Mole Vanvitelliana, la giunta comunale ha approvato oggi, su proposta dell'assessore alla Cultura Marta Paraventi, le tariffe e l'orario di ingresso.

"Sono appena iniziate - spiega l'assessore alla Cultura Marta Paraventi - le operazioni di allestimento della mostra.

L'approvazione di orari e tariffe rivolte in modo particolare a coinvolgere residenti e turisti è il primo passo per una corretta promozione e per poter permettere agli operatori di programmare l'offerta, in vista della Pasqua e dei successivi ponti". Il biglietto di ingresso a prezzo pieno sarà di 8 euro, ma, nell'ottica della promozione delle proposte culturali, del territorio e della promozione turistica, la giunta ha stabilito una serie di agevolazioni rivolte, oltre che ai cittadini di Ancona, agli studenti universitari e ai turisti che, contestualmente alla visita della mostra, soggiorneranno ad Ancona o pranzeranno in città. Oltre al biglietto di 8 euro, quindi, è prevista una tariffa di 5 euro per i residenti del Comune di Ancona, gli studenti universitari con tesserino, gli over 65, i ragazzi sotto i 25 anni, i possessori di card Feltrinelli, Marche Teatro, Aci e Coop, gli iscritti al FAI, Italia Nostra, Touring Club e Icom, le famiglie non residenti ad Ancona con minori al seguito. La riduzione è prevista inoltre per coloro che pranzano in un ristorante di Ancona, hanno soggiornato almeno una notti nelle strutture ricettive marchigiane, visitano la mostra con un accompagnatore residente nel Comune di Ancona.

Entreranno, inoltre, gratuitamente i ragazzi al di sotto dei 16 anni, i giornalisti muniti di tessera dell'Ordine, le guide turistiche iscritte all'albo nazionale, le persone con disabilità e i loro accompagnatori. L'ingresso sarà gratuito anche per i visitatori ospiti, per almeno 2 notti, nelle strutture ricettive di Ancona.

La mostra sarà aperta martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19, venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi (Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, Primo Maggio, Patrono, 2 Giugno) dalle 11 alle 19. Lunedì chiuso. Sono possibili visite guidate anche notturne, estese anche ad altri luoghi all'interno della struttura della Mole Vanvitelliana: Marciaronda, Museo Omero, Collezione Design, anche fuori orario su prenotazione.





