Piano di rifacimento asfalti, 42 interventi nel centro di Ancona

Presentato il piano di rifacimento asfalti del territorio comunale, già iniziato a marzo, e che si estenderà fino all'autunno 2025: ben 42 interventi sulle strade del centro, delle periferie e nei borghi per un importo complessivo lordo dei lavori che si aggira a 4milioni e 300 mila euro mentre la superficie totale che sarà asfaltata è di circa 80milla mq di strada. Intervento che si aggiunge ai lavori di Viva Servizi, all'accordo perfezionato con l'Autorità Portuale per la zona porto-città e, non ultimo, al rifacimento di piazza della Repubblica. Il finanziamento deriva da residui di vecchi cantieri, nuovi mutui e fondi Imu-Tasi.



"Mettiamo in campo questa programmazione - ha detto il Sindaco Daniele Silvetti m - grazie al lavoro e alla regia dell'assessore Tombolini, a cui avevo chiesto espressamente di poter pianificare: non tappare le buche, ma rifare le strade nuove. Si tratta di 42 interventi, diffusi in tutta la città, dove i borghi come il centro storico sono stati attenzionati, secondo le tante criticità che abbiamo riscontrato. La situazione delle strade anconetane le conosciamo tutti molto bene: si è stratificata in diversi anni una serie di mancate manutenzioni. Noi vogliamo intervenire in modo assolutamente duraturo. E lo faremo con una pianificazione, che mancava tanto a questa città. Nel 2026 continueremo con nuovi investimenti, nuove manutenzioni e interesseremo altre parti della città, in modo diffuso, cercando di dare una risposta contemporanea in diverse zone di Ancona".

"La logica di questa campagna di interventi, che interessa 42 strade cittadine, suddivise in vari lotti - ha specificato Tombolini - si basa sul frazionamento delle opere su più aree, che gli uffici hanno individuato attraverso uno studio specifico. Interverremo nelle zone dove gli asfalti sono più danneggiati o sussistono situazioni di pericolosità per la circolazione, per cui la pavimentazione necessita di una risistemazione urgente. Sono interventi che riguardano non solo vie centrali, ma anche strade di quartiere e vie delle frazioni, alcune asfaltate completamente, altre in parte, alcune anche risistemate nel pavé a tratti, a seconda delle necessità. Sono interventi che in certi casi ci vedono lavorare in sinergia anche con Vivaservizi, che sta procedendo da parte sua con alcuni lavori che sono invece a finanziati con il PNRR" Il cronoprogramma ha già interessato il lotto "frana": lavori sono in corso nella zona della Palombella, via Flaminia, Strada della Grotta, Posatora dove i cantieri si stanno ultimando.

Dalla prima settimana di aprile al via il lotto 1: il rifacimento dell'asfalto interesserà via Fazioli, parte di via Sanzio, via Torrioni e la parte alta di Via Veneto (tra via Rovereto e il Pincio).

A maggio con il finanziamento regionale legato a fondi G7 sarà ultimata un tratto di via De Gasperi, mentre a luglio i cantieri saranno operativi in via Recanati, via Marsigliani, via Fabriano e in buona parte di via Albertini e via Buozzi per un importo di oltre 500 mila euro. A settembre saranno quattro i lotti di strade interessate dai cantieri: un appalto riguarderà parte di via Candia e via Saline, via Gervasoni, via Oberdan e la parte bassa di via Torresi. Tratti di Piazza Ugo Bassi, via G. Bruno, via Maiolati, via delle Grazie subiranno l'intervento per un importo complessivo di oltre 400 mila euro, mentre sull'asse nord-sud saranno rifatti i giunti e ripristinato un tratto di via Borsellino. Il quarto lotto in programma a settembre vedrà Sappanico interessata da rifacimento del manto stradale, poi toccherà alla zona del centro storico della frazione e nei pressi del cimitero per un importo di circa 50 mila euro.

Ad ottobre 900 mila euro saranno impegnati per tratti di strada di via Circonvallazione, via De Bosis, via del Carmine, via Einaudi, via Magenta, via Panoramica, via Patrizi, Piazza Pezzotti, via Santo Stafano, via Ranieri e Varano. Negli stessi giorni saranno interessate dai cantieri alcuni tratti di vie del centro storico dove alcune pavimentazioni in pietra renderanno delicati gli interventi: via Matas, via Astagno, via Fanti, Corso Matteotti e via Saffi.



