Nuovi servizi straordinari ad Alto Impatto ad Ancona

Con il controllo di 244 persone, di cui 93 con precedenti, 80 veicoli e 4 locali si sono conclusi i servizi Straordinari ad Alto Impatto della Polizia di Stato ad Ancona che hanno anche verificato i detenuti domiciliari e i soggetti sottoposti ad altre misure alternative limitative della libertà personale. I Una vasta operazione nel primo pomeriggio di oggi disposta dal Questore Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto, nei quartieri Piano, Archi e Stazione, volta al monitoraggio ed al controllo del territorio. In campo oltre 30 operatori della Polizia di Stato, tra cui personale della Questura, team cinofili, personale della Polizia Stradale, Reparto Prevenzione Crimine.

Nel corso del servizio, due persone sono state denunciate per possesso di droga. In particolare il primo, di origine egiziana, di 25 anni, in piazza d'Armi, durante il controllo ha estratto dalla tasca un pezzetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 0.8 grammi. Il secondo invece, di origine somala di circa 28 anni, in via Giordano Bruno è stato sorpreso mentre fumava una sigaretta confezionata artigianalmente. Nei pressi della stazione invece un uomo di origine somala, di 36 anni è stato denunciato per ubriachezza manifesta. Sempre sul fronte della lotta alla clandestinità il Questore di Ancona ha emesso due ordini a lasciare il territorio nazionale a carico di un tunisino, 40 anni, un giovane di origine egiziana, di 25 anni, entrambi irregolari e con diversi precedenti. Una cittadina di origine cubana è stata invece accompagnata presso il CPR di Ponte Galeria (Roma) in attesa di rimpatrio. Era stata trovata nei pressi della stazione, priva di un permesso di soggiorno. A suo carico pendeva già una precedente espulsione nonché numerosi precedenti di polizia tra cui minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e tentato omicidio. Importante la presenza dei militari dell'operazione "Strade Sicure" che, nella piazzetta della Coop, hanno presidiato e fino alla chiusura degli esercizi commerciali al Piano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA