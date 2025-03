Milano Cortina 2026, la Fiamma olimpica a Fermo i 4 gennaio

La XXV edizione dei Giochi olimpici invernali si terranno in Italia dal 6 al 22 febbraio 2026, seguiti dai Giochi paralimpici invernali dal 6 al 15 marzo 2026.

L'evento è preceduto dal passaggio della Fiamma Olimpica che, accesa ad Olimpia in Grecia, giungerà in Italia per percorrere oltre 12.000 Km, attraversando tutte le Regioni e le Province, con partenza da Roma il 6 dicembre 2025 e arrivo a Milano il 6 febbraio 2026. Per i 61 giorni dell'evento, i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta, attraversando centinaia di Comuni italiani, definiti città di transito, e culminando ogni sera con l'accensione del braciere nella città di tappa, momento conclusivo e celebrazione delle attività della giornata. Fermo sarà città di transito domenica 4 gennaio 2026.

"Un vero onore - ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro - Si tratta di un'occasione unica per la città e il territorio, che darà l'opportunità ai cittadini di essere protagonisti di un momento storico e di grande importanza e di condividere insieme i valori dei Giochi di Milano Cortina 2026. Il Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta il miglior veicolo promozionale dei Giochi e ha lo scopo di diffondere i simboli e i valori del Movimento Olimpico sul territorio che li ospita ed è l'occasione per comunicare al mondo le eccellenze dell'Italia in un percorso attraverso le regioni d'Italia e le Città".

L'Assessore allo sport Alberto Scarfini: "siamo molto orgogliosi di questo passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra città. Essere scelti è stato un vero onore perché anche Fermo sarà fra le città attraversate da questo evento. Sarà un momento di promozione importante, una vetrina di grande valore per la nostra città che è già una comunità dove lo sport assume rilievi nazionali ed internazionali e contribuire a veicolarne il messaggio con questo passaggio sarà motivo di vero orgoglio".





