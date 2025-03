Lirica e inclusione, a Osimo prima mondiale "Opera fai da te"

Realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, debutta in prima mondiale il 24 e 25 maggio al Teatro La Nuova Fenice di Osimo (Ancona) la prima "Opera fai da te", che coinvolge 518 ragazzi e adulti di tante e diverse abilità nel processo creativo del melodramma (testo, musica, scena) come mezzo per descrivere i sentimenti, attivare l'intelligenza emotiva, affrontare le difficoltà e vincere le paure.



L'opera lirica in un atto "Una missione per due" è firmata da Accademia d'Arte lirica di Osimo, Fondazione Lega del Filo d'Oro e Istituto Comprensivo "Caio Giulio Cesare", i tre enti a capo del progetto che mette al centro inclusione, condivisione, trasmissione dei saperi e dialogo intergenerazionale. Invece di percorrere le strade già battute del repertorio lirico, "Opera fai da te" consegna ai partecipanti la possibilità di creare un nuovo melodramma, dalla genesi del testo alla messa in scena finale.



Il soggetto è stato ideato dai ragazzi coinvolti in laboratori di scrittura creativa, e da qui ha preso le mosse il libretto di Vincenzo De Vivo messo in musica dal compositore Lorenzo Sidoti.

Dirige Emanuele Bizzarri, il maestro del Coro è Aldo Cicconofri, la regia è di Matteo Mazzoni, scene e costumi hanno preso vita nei laboratori creativi dentro la scuola. Nella compagnia di canto sono i cantanti internazionali dell'Accademia d'Arte Lirica; nel coro, bambini e adolescenti con i loro genitori e insegnanti, in orchestra ancora studenti osimani insieme a professionisti della Sinfonica "G. Rossini" e, alle percussioni, i ragazzi con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale che partecipano ad attività di musicoterapia della Lega del Filo d'Oro. La trama di "Una missione per due" è quella dell'amicizia che nasce tra due ragazze, una principessa e una giovane pirata, grazie al quale riescono - con un poco di magia e molta collaborazione - a vincere le loro paure. Una storia piena di colpi di scena, o forse un sogno, con gli spettatori protagonisti essi stessi dello spettacolo.



