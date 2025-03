La prevenzione del rischo siccità nell'area Adriatico-Ionica

Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio siccità nelle comunità dell'area Adriatico-Ionica promuovendo strategie condivise e soluzioni innovative. Sono gli obiettivi del progetto europeo "Primes", Preventing Drought Risks by Making Resilient Communities in the Adriatic-Ionian Region dedicato alla Resilienza Idrica nell'Adriatico. Viva Servizi è capofila del progetto avviato a settembre 2024 e con una durata prevista di 30-36 mesi.

Il progetto coinvolge partner da diversi Paesi europei, tra cui Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Grecia puntando alla creazione di una rete di comunità resilienti al cambiamento climatico, attraverso l'analisi dei sistemi idrici locali, la condivisione delle migliori pratiche e lo sviluppo di strumenti digitali avanzati, come una piattaforma web e un'app di allerta siccità.

Il primo incontro tra i partner si è tenuto a dicembre 2024 a Forlì, mentre il secondo si è appena concluso in Croazia (25-27 marzo 2025). Durante questa tappa, sono state definite le linee guida per il coordinamento del progetto tra i vari paesi coinvolti e fondamentali per attuare azioni concrete sui vari territori.

"Tra le attività previste - dice Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi - spiccano le campagne educative e il coinvolgimento attivo delle scuole, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. Queste attività sono coerenti con le iniziative che stiamo portando avanti a livello locale con il progetto DidatticaViva". Per garantire la sicurezza idrica delle future generazioni il progetto Primes punterà ad affrontare il problema della siccità con un approccio innovativo e collaborativo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA