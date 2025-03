Fermo capitale delle città medievali per due giorni

Fermo pronta a trasformarsi per due giorni in capitale delle città medievali. Domani e domenica, infatti, la città ospiterà il Medieval Italy, ossia il festival dei luoghi medievali italiani nell'ambito della settima edizione del Festival dei luoghi medievali italiani. Fermo, infatti, è una delle oltre 30 città italiane di 10 regioni che, insieme, costituiscono Medieval Italy, la rete delle città medievali Italiane, accomunate da un patrimonio materiale e immateriale riferibile al periodo medievale. Da febbraio, con il passaggio di consegne con Viterbo nel corso della Bit a Milano, Fermo è diventata città capofila della rete. Il sindaco e presidente della Cavalcata dell'Assunta, Paolo Calcinaro, ha sottolineato che, quello in programma a fine marzo "sarà un appuntamento importante. Siamo capofila di una rete che vede il lavoro sinergico e le forze delle comunità sedi di rievocazioni storiche mettersi insieme per fare cultura e turismo e diventare maggiormente attrattive grazie alla loro storia".

Domani, dalle 15 alle 17 si terrà a Palazzo dei Priori l'assemblea dei Comuni aderenti alla rete. Domenica, invece, al teatro dell'Aquila, dalle 10 alle 13,45 convegno, aperto al pubblico, dal titolo "festival dei luoghi medievali".



