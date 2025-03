Una campagna di equity crowdfunding e un flagship a Milano

Una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, lanciato in occasione dell'annuncio dell'apertura del flagship a Milano, per accelerare l'espansione nel mercato globale delle sneakers performanti e sostenibili. E' quanto ha promosso Fessura, azienda di Montegranaro (Fermo) fondata nel 2013 dai fratelli Andrea, Giorgio e Marco Vecchiola, che produce sneakers che fondono design, comfort, performance e sostenibilità, partecipata dai fondi Alicrowd I e II di Azimut Libera Impresa e da investitori che dal 2021 hanno contribuito a finanziare la crescita dell'azienda, supportando la sua espansione in mercati internazionali. Con oltre 150mila paia vendute a livello internazionale, Fessura ha sviluppato tecnologie all'avanguardia, come la Slot Technology©, un sistema esclusivo caratterizzato da fessure a passo variabile, che migliora la reattività e l'assorbimento degli urti, garantendo una camminata senza compromessi.

Il tutto per diventare il primo brand italiano Fashion-Sport, dove il termine "sport" è inteso come funzionalità reale e non solo come estetica. "Con la campagna di equity crowdfunding, miriamo a raccogliere fondi per sviluppare ulteriori innovazioni e consolidare il nostro posizionamento nel mercato globale", ha spiegato Andrea Vecchiola, founder e Direttore Generale di Fessura, annunciando che il Flagship Store a Milano, apertura prevista entro maggio, "non sarà solo un negozio, ma un vero e proprio punto di incontro per la community degli amanti del brand e del lifestyle dinamico che rappresenta".



