"Un amico a 4 zampe". la cura degli animali entra a scuola

"Un amico a quattro zampe", questo il titolo dell'iniziativa che porta la cura degli amici animali nelle scuole di Fano grazie ai medici veterinari della città e agli educatori cinofili del gruppo "Amici di zampa". Ieri mattina infatti si è svolto l'incontro con gli studenti dell'istituto Gandiglio, per fornire loro le nozioni principali per accudire il proprio cane. Questo percorso, iniziato il 18 marzo, proseguirà, attraverso vari incontri, fino a maggio.

Grazie alla lezione dei medici veterinari, gli studenti hanno potuto apprendere i primi elementi in materia di cura del cane, mentre gli educatori cinofili hanno spiegato ai ragazzi le varie tipologie di utilizzo degli animali, dall'assistenza ai disabili fino al salvataggio al mare o in montagna, oltre al supporto alle forze dell'ordine. "Ho sostenuto volentieri questo bel progetto - dice l'assessore, Loredana Maria Laura Maghernino - "il patrocinio è a cura dei servizi educativi, trattandosi di un'iniziativa rivolta agli alunni - aggiunge - mi piace sottolineare però anche la vicinanza alla tutela degli animali, altro settore di mia competenza e che ho molto a cuore".



