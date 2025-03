Siparietto Meloni-Ciacci con l'agribarretta marchigiana

È diventato virale il video con lo scambio di battute tra la premier Giorgia Meloni e Luca Ciacci, giovane imprenditore agricolo di Isola del Piano, divenuto famoso per le sue barrette energetiche ed energy drink a chilometro zero già premiate nel 2024 con gli Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa Marche.

Ciacci era a Roma per partecipare ad "Agricoltura è", la manifestazione organizzata dal Ministero dell'Agricoltura.

Durante il giro tra gli stand insieme al ministro Francesco Lollobrigida, la presidente del Consiglio si intrattenuta in particolare su quello di Coldiretti, dove ha incontrato alcuni giovani agricoltori. "Ma questa è un'idea geniale" ha detto Meloni complimentandosi con Ciacci. Il pesarese le ha regalato un prodotto dietetico pensato per Pasqua. Con il suo consueto tono scherzoso, Meloni ha commentato con i presenti: "Se ingrasso poi te vengo a cerca'".

La scena è stata ripresa e il video è stato rilanciato dalle principali testate giornalistiche nazionali e dai social. Ciacci sta raccogliendo successi con la sua idea innovativa. L'idea si basa su un concetto semplice ma rivoluzionario: creare prodotti con ingredienti a filiera cortissima, come cereali, frutta secca e miele locali. Il successo lo ha portato ad ampliare la gamma di prodotti coinvolgendo altre aziende agricole e lavorando a stretto contatto con nutrizionisti per sviluppare snack personalizzati. "La sua visione dimostra come l'agricoltura possa rispondere alle nuove esigenze alimentari con soluzioni sane e sostenibili - dicono da Coldiretti Marche - Il caso di Luca Ciacci è la prova di come i giovani agricoltori siano in grado di unire tradizione e innovazione. L'agricoltura moderna non si limita alla coltivazione tradizionale, ma si evolve grazie alla tecnologia e alla ricerca: droni, robot e analisi dei dati permettono un uso più efficiente delle risorse energetiche e idriche, garantendo una maggiore sostenibilità ambientale".



