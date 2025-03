Sanità: Schillaci, 'Dobbiamo investire in prevenzione'

"Investire nella prevenzione significa permettere ai cittadini non solo di vivere più a lungo, ma soprattutto in migliori condizioni di salute": con queste parole il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha aperto il suo intervento - collegato da remoto - al primo forum internazionale - InLife- sulla qualità della vita, che si tiene ad Ascoli Piceno. Schillaci ha sottolineato come la sanità italiana sia un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale, nonostante l'attenzione mediatica spesso si concentri sugli episodi di malasanità. "I nostri medici, infermieri e operatori sanitari sono professionisti di straordinaria qualità e dedizione - ha detto Schillaci - È importante valorizzare il loro impegno e promuovere un'informazione equilibrata". Il tema centrale del forum è il ruolo della prevenzione nella tutela della salute pubblica. "Le malattie croniche come patologie cardiovascolari, tumori e diabete rappresentano le principali cause di mortalità e morbilità - ha ricordato il ministro - Eppure, molte di queste potrebbero essere evitate o ritardate attraverso corretti stili di vita". Schillaci, ha citato il caso del diabete di tipo 2, il cui rischio può essere ridotto fino al 58% con adeguati interventi. Il ministro ha poi evidenziato il valore della dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità, definendola "un modello alimentare da difendere e valorizzare per la prevenzione delle malattie e la sostenibilità ambientale". Nel corso dell'evento, Schillaci ha ricordato il recente G7 Salute ospitato nelle Marche e ha elogiato l'approccio adottato dalla Regione in materia di sanità e benessere, citando l'Azienda ospedaliera delle Marche ad Ancona come esempio di eccellenza. Inoltre, ha annunciato l'istituzione, presso il ministero della Salute, di un dipartimento "One Health" per promuovere un modello di intervento globale basato su politiche integrate. "La Carta di Ascoli e questo forum rappresentano un importante contributo per orientare sempre più le politiche sanitarie verso la prevenzione e il benessere," ha concluso il ministro, ribadendo l'impegno del governo in questa direzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA