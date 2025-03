Punto prelievi e unità età adulta prossimi al trasferimento

Il punto prelievi e l'unità multidisciplinare dell'età adulta, attualmente all'ospedale di Muraglia di Pesaro, entro fine aprile saranno trasferiti, per proseguire il processo di trasferimento dei servizi offerti dalla struttura, propedeutico alla costruzione del nuovo ospedale cittadino.

"Il trasferimento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro - dichiara il direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU), Alberto Carelli - siamo concentrati per garantire la continuità dei servizi e minimizzare i disagi per i pazienti".

"Stiamo lavorando per assicurare l'efficienza di tutti i servizi, in una sede adeguata, un intervento fondamentale in preparazione della realizzazione del nuovo ospedale - dichiara il Filippo Saltamartini, vicepresidente della giunta e assessore alla sanità della regione Marche - la nuova struttura è una risposta importante che diamo al territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA