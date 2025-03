Ponte sulla strada provinciale 3 Flaminia, chiuso dal 31 marzo

Consolidamento strutturale del ponte sulla strada provinciale 3 Flaminia (Montefelcino). Da lunedì 31 marzo ci sarà la chiusura temporanea al traffico, per questo si consiglia come percorso alternativo la strada statale 73 bis (svincoli Fossombrone est - Serrungarina). I lavori di consolidamento strutturale comporteranno l'intera demolizione della sovrastruttura stradale, interrompendo di fatto la circolazione a veicoli e pedoni. L'intervento da 250mila euro rientra nel progetto della provincia di Pesaro-Urbino, finanziato con fondi ministeriali, e consisterà nella sostituzione delle barriere di sicurezza, con la costruzione di una nuova soletta e cordoli in calcestruzzo. Sullo stesso ponte, a partire dallo scorso novembre, la provincia ha già consolidato l'arco con chiodature e intonaco armato, intervenendo anche sui collegamenti murari (attraverso chiodature) e nei muri andatori mediante catene e chiavi. La chiusura temporanea al traffico è disposta fino al termine dei lavori, la cui conclusione è prevista all'interno di un arco temporale compreso tra 45 e 60 giorni.



