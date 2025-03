Mozione unanime per salvaguardare il mosciolo selvatico Portonovo

Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato all'unanimità una mozione per la salvaguardia del mosciolo selvatico di Portonovo.

L'atto consiliare è stato presentato dai consiglieri di minoranza Francesco Rubini Filogna e Carlo Pesaresi e a cui i consiglieri di maggioranza (primo firmatario Maria Grazia De Angelis) hanno apportato un emendamento, ed è arrivato dopo il percorso avviato diversi mesi fa con il Tavolo tecnico fortemente voluto dal sindaco Daniele Silvetti. La mozione impegna il primo cittadino e la giunta a garantire il proseguimento e il potenziamento delle attività del Tavolo Tecnico, a favorire l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei per sostenere le attività di ricerca, monitoraggio e di interventi sul campo.

Inoltre impegna il primo cittadino a promuovere l'installazione di una boa oceanografica nell'area del Conero per il monitoraggio continuo delle condizioni ambientali; a supportare la diffusione dei risultati del progetto attività di comunicazione rivolte alla cittadinanza e turisti sull'importanza della conservazione del mosciolo selvatico e degli ecosistemi marini locali; ad incentivare pratiche di pesca sostenibili e responsabili, coinvolgendo la Cooperativa Pescatori di Portonovo e i pescatori ricreativi".

Il documento impegna l'Amministrazione "a coinvolgere la Regione Marche e il Ministero affinché si valutino anche forme sperimentali e temporanee di sospensione della pesca del mosciolo necessarie a ripristinare la popolazione a fronte di indennizzi economici alla categoria. Infine, la mozione individua la necessità di avviare in Consiglio un percorso volto all'individuazione di strumenti efficaci di tutela e conservazione della Costa del Conero".

"Quello del mosciolo selvatico è un tema che va oltre il valore del singolo prodotto - ha detto il sindaco ringraziando l'aula intera - per la salvaguardia del quale stiamo dando un segnale inequivocabile nella direzione della sua salvaguardia e al contempo del supporto degli operatori e delle famiglie che vivono di pesca, che sono già presenti nel tavolo tecnico. Forte di questo atto unitario di Consiglio agirò su più fronti, supportato da tecnici e dai dati scientifici dell'Università, per reperire risorse per i lavoratori e anche per gli strumenti di ricerca scientifica necessari per mettere a punto le tecniche di tutela del mitile".

"Negli anni - ricorda il Comune - si è progressivamente evidenziato un forte calo del mosciolo selvatico, aggravatosi nell'ultimo periodo per una serie di eventi climatici che ne hanno messo in pericolo la presenza".



