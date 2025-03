Mauro Masci confermato alla guida della Fim Cisl Marche

Mauro Masci è stato riconfermato alla guida della Fim Cisl Marche, al termine del XII Congresso regionale del sindacato dei metalmeccanici che si è svolto a Fabriano con il titolo "Il futuro è partecipazione".

Con Masci, riconfermata anche la segreteria uscente composta da Giampiero Santoni e Luigi Imperiale, a testimonianza della continuità e della fiducia nei confronti della squadra dirigente.

"Siamo orgogliosi di esser stati confermati, io e la mia segreteria, alla guida della Fim in questa città speciale, Fabriano - ha dichiarato il segretario generale Fim Cisl Marche Masci, a margine dell'elezione - che oggi per noi è il simbolo da dove far ripartire le politiche industriali, sociali e lavorative dell'entroterra marchigiano. Un gran segnale di partecipazione dei lavoratori, protagonisti nel sindacato e fautori di partecipazione all'interno dei luoghi di lavoro. La scelta di Fabriano come sede del congresso - conclude - non è stata casuale: un territorio simbolo delle difficoltà industriali, ma anche della volontà di riscatto e rilancio, attraverso il protagonismo sindacale e la costruzione condivisa del futuro".



