InLife, ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita

"Metteremo insieme il meglio della ricerca scientifica di oggi per comprendere appieno come migliorare la nostra qualità di vita e promuovere la prevenzione": a dirlo è stato David Mariani, coordinatore del comitato scientifico di InLife, il forum che ha avuto inizio oggi ad Ascoli Piceno.

"Il nostro futuro è direttamente influenzato dal nostro stile di vita - ha aggiunto - La prevenzione non solo ci permette di evitare danni alla salute umana, con un conseguente risparmio significativo per il sistema sanitario, ma anche di proteggere l'ambiente, poiché ciò che danneggia l'essere umano, danneggia anche il pianeta". "Dobbiamo essere consapevoli che ogni nostra abitudine ha un impatto che va ben oltre il nostro corpo e la nostra famiglia, estendendosi a livello sistemico e planetario - ha detto ancora Mariani - Ogni abitudine ha un'impronta ecologica. Ognuno di noi dovrebbe assumersi la responsabilità di adottare comportamenti migliori per noi stessi e per l'ecosistema". "Esser sani non è una questione di egoismo, ma di puro altruismo - ha sottolineato il coordinatore - Il tema centrale è affrontare tutto ciò che contribuisce alla qualità della vita".

Venendo al forum Mariani ha ricordato che si parlerà di "aspetti che possono rendere la vita più sana e sostenibile, come l'ambiente, la nutrizione e il corretto utilizzo del corpo, quindi la fisiologia e le relazioni sociali". "Applicando questi concetti a vari ambiti, come l'educazione giovanile, l'università e la salute degli anziani, esploreremo come invecchiare in modo sano", ha detto ancora il coordinatore. "Tra i relatori ci saranno coloro che hanno capacità di visione, chi ha le competenze per trasformare un'idea in progetto, e chi potrebbe rendere concrete le soluzioni espresse", ha aggiunto Carlo Bachetti Doria, coordinatore del comitato scientifico del forum e curatore di alcuni panel tematici. Bachetti insegna Storia dell'arte contemporanea all'Università di Camerino.

"L'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto che la fruizione dell'arte ha effetti benefici e anzi produce salute fisica, al di là dell'esperienza estetica - ha spiegato - Durante il forum ne parleremo con grandissimi esperti che racconteranno come l'effetto benefico dell'esperienza artistica si realizza anche a livello fisiologico nelle persone".



