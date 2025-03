InLife, Ascoli capitale mondiale per la qualità della vita

Si alza il sipario su InLife - International Quality Life Forum. Da oggi e fino a domenica 30 marzo, la città di Ascoli Piceno sarà il centro di riferimento mondiale per la qualità della vita. Il forum è il primo strumento attuativo della legge regionale 7 dicembre 2023, n.

23, "Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita".

Si tratta di un'iniziativa senza precedenti. Per la prima volta nelle Marche, una legge regionale mette al centro il benessere e la qualità della vita dei cittadini con l'obiettivo di promuovere politiche integrate che favoriscano la salute, la sostenibilità e il miglioramento delle condizioni di vita. Il forum rappresenta così un'opportunità concreta per ascoltare, confrontarsi e costruire insieme un modello di sviluppo che metta realmente al centro le persone, creando un dialogo aperto tra istituzioni, cittadini, imprese e associazioni.

Il programma dell'evento è articolato in 11 panel tematici e tre tavole rotonde, con la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale, accademico e culturale. Sul palco si alterneranno ricercatori, scienziati di fama internazionale e professionisti della salute fisica e mentale, sostenibilità, welfare ma anche di istruzione e formazione oltre ad architetti e scrittori, rappresentanti degli enti locali (italiani e stranieri) e del governo per individuare, da un lato, i migliori stili di vita e, dall'altro, le policy che le istituzioni possono adottare per favorirne la diffusione tra le popolazioni.

Uno dei momenti più significativi del forum sarà la firma della "Carta di Ascoli", un documento ispirato alle più recenti acquisizioni scientifiche e alla visione umanistica del benessere, si propone di diventare un punto di riferimento per le future politiche in materia di salute pubblica, alimentazione e sostenibilità. La prevenzione come fondamento della salute pubblica, One Health (integrazione della salute umana, animale e ambientale in un'unica strategia di benessere globale), educazione alla salute e alla sostenibilità fin dalla scuola, il ruolo delle emozioni, dell'arte e delle relazioni sociali nella salute; governance alimentare e sviluppo sostenibile (bilanciamento tra mercato e bene pubblico, lotta alla disinformazione alimentare, sostegno alle imprese che adottano modelli virtuosi), ambiente salubre.

Il documento verrà sottoscritto dai relatori che prenderanno parte ai lavori del forum e si propone di diventare un punto di riferimento per le strategie future a livello nazionale e internazionale. Tanti gli ospiti. Tra gli altri, nelle tre giornate, anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, oggi in videocollegamento, Francesco Lollobrigida ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, Silvio Garattini, oncologo e farmacologo, fondatore dell'Istituto Mario Negri, Luigi Fontana, scienziato e direttore scientifico presso il Charles Perkins Centre Rpa di Sydney, Katie Wilson, direttrice esecutiva della Urban School Food Alliance ed ex vice sottosegretaria all'alimentazione del governo Obama, Paolo Galli accademico, scienziato insignito delle massime onorificenze in Europa, Usa, Russia, Cina, Giappone già direttore mondiale della ricerca Montedison, Montell, Himont, Franco Arminio, poeta e scrittore. Il conduttore televisivo e volto Rai, Massimiliano Ossini, modererà due giornate del forum.



