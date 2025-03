InLife: Antonini, 'Le Marche regione antistress'

"È un grande orgoglio e una grande responsabilità. Mi auguro che gli ascolani, ma in realtà tutti i marchigiani siano consapevoli della portata dell'evento": così l'assessore regionale alle Attività produttive delle Marche, Andrea Maria Antonini, ha presentato "InLife International Quality Life Forum", il primo forum al mondo sul benessere che è iniziato oggi ad Ascoli e si concluderà domenica 30 marzo.

"È un'iniziativa che mi ha visto promotore con la legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23, quella delle 'Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita'", ha spiegato l'assessore.

"Una legge - ha aggiunto - che vede la Regione Marche, in prima fila col presidente Francesco Acquaroli, come modello su cui sviluppare un nuovo umanesimo del territorio". "Saranno quattro giorni di confronti, relazioni, dibattiti sul tema del benessere e della qualità della vita con i più grandi scienziati e accademici mondiali del settore - ha ricordato Antonini - Nel corso dell'evento verrà presentata la Carta di Ascoli, ovvero ciò che il mondo della scienza e non solo chiederà ai governanti del mondo per arrivare politiche sulla qualità e il benessere delle persone".

"La Carta - ha aggiunto - conterrà richieste mirate per gli amministratori e avrà un impatto trasversale, influenzando anche i bandi pubblici, che stanno già iniziando a premiare le aziende impegnate in politiche di welfare". "Definiamo questa operazione come la valorizzazione di una regione 'antistress' - ha sottolineato Antonini - Si tratta di un modello pensato innanzitutto per i cittadini marchigiani, ma con un potenziale attrattivo anche per il turismo residenziale".

"Le Marche stanno già emergendo come meta privilegiata per chi non cerca solo una vacanza, ma una vera e propria scelta di vita - ha spiegato l'assessore - La nostra regione offre un'elevata qualità della vita e un benessere diffuso, valori che possiamo e dobbiamo continuare a promuovere con iniziative concrete, come questo convegno internazionale".



