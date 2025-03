InLife: Acquaroli, 'Marche puntano a qualità della vita"

"La nostra è una regione che può vantare tanti indici importanti in termini di sostenibilità, longevità, paesaggio e ambiente. Tutti questi fattori che raccontano le eccellenze delle Marche sono stati raccolti in una legge, in un'idea, in una visione che rappresenta l'essenza del nostro territorio": è quanto ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, oggi ad Ascoli Piceno per l'evento InLife. "La legge sul benessere del cittadino - ha proseguito Acquaroli - valorizza la prevenzione e la qualità della vita, ponendo al centro il nostro patrimonio e il nostro obiettivo: esaltare tutte queste variabili e opportunità". Sulla possibilità che InLife possa rappresentare un manifesto elettorale in vista delle prossime elezioni regionali Acquaroli ha risposto: "Più che un manifesto elettorale, è il marketing della nostra regione". "Un racconto delle Marche come territorio che può vantare tanti record, bellezza, eccellenze e virtù - ha sottolineato il governatore - Spesso le diamo per scontate, ma chi le scopre le vive come un'esperienza straordinaria e poi vuole tornare, perché respira qualcosa di bello, che trasmette e che viene emulato".



