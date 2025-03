In gita in Campania si sentono male, intervengono Asl e Nas

Brutta disavventura per un gruppo di oltre settanta studenti provenienti da Recanati e recatisi in gita in Campania: si sono sentiti male, probabilmente per una intossicazione alimentare, ed è stato necessario l'intervento di Asl e Nas.

Secondo quanto si apprende dai carabinieri che hanno seguito la vicenda, i giovani hanno visitato le Grotte di Pertosa, nel Salernitano, nei pressi delle quali hanno pranzato e poi sono tornati in un albergo di Capaccio Paestum dove hanno cenato.

Un numero cospicuo di ragazzi ha quindi manifestato i sintomi di una intossicazione, tanto da allarmare i docenti i quali si sono recati dai carabinieri. A quel punto il comandante della Stazione ha allertato la Asl e i Nas per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono arrivate anche le ambulanze e i giovani sono stati visitati dal personale del 118. Non è stato necessario il ricovero in ospedale per nessuno di loro. Gli studenti che si sentivano bene hanno ripreso il viaggio verso casa, altri sembra che siano rimasti nella struttura in attesa di un pieno ristabilimento.



