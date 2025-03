Il Resto del Carlino celebra i suoi 140 anni a Bologna

Il Resto del Carlino celebra i suoi primi 140 anni. Il giornale bolognese ha festeggiato il traguardo con un'iniziativa a Palazzo Re Enzo, nel centro di Bologna, la città alla quale il giornale, presente in Emilia-Romagna e nelle Marche, ha legato la sua storia.

Presenti all'iniziativa, fra gli altri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

"Si tratta di un traguardo - ha detto il presidente della società che edita il giornale, Andrea Riffeser Monti - che non rappresenta solo la storia di un giornale, ma anche di un intero Paese. Quanta vita è cambiata in 140 anni".

Un traguardo che pone il giornale di fronte alle sfide del futuro, anche perché, il suo commento, "le istituzioni e i governi di tutto il mondo son stati capaci di gestire questo far west digitale".



