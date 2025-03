Ghergo, 'silenzio assordante Regione e Governo su Beko'

"Dobbiamo registrare un silenzio assordante da parte delle istituzioni regionali e nazionali che ingenera il dubbio che abbiano accettato i risultati devastanti del tavolo ministeriale". A parlare è la sindaca di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, in merito agli esiti, quasi nulli, dell'ultima riunione del tavolo tecnico al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 25 marzo scorso, nell'ambito della vertenza Beko Europe. Un affondo importante nei confronti della Regione e del Governo, suffragato dal numero degli esuberi nelle Marche: 350 complessivi, di cui 274 a Fabriano.

"Se non ci sarà una netta inversione di rotta rispetto a queste scelte, il nostro Paese, le Marche, e Fabriano in particolare, saranno relegati al ruolo di meri luoghi di produzione residuale e spogliati delle funzioni più strategiche, che migreranno altrove. Per cui andrebbe compresa la funzione avuta dal Golden Power in questa vertenza strategica a livello nazionale", prosegue la Sindaco riferendosi alla volontà dei vertici della multinazionale turco/americana di chiudere in città il centro di ricerca e sviluppo. "La loro perdita equivarrebbe a un impoverimento irreversibile per la nostra regione e il distretto Fabrianese", conclude Ghergo, augurandosi "una reazione e un'iniziativa in vista del prossimo incontro del 2 aprile, tese a salvaguardare i livelli occupazionali degli operai, degli impiegati e dei centri di ricerca e sviluppo, che rappresentano funzioni strategiche per il futuro del settore dell'elettrodomestico".



