Entra in classe all'"Agrario Garibaldi" e scrive sulla lavagna

Fuori programm aieri mattina per una classe dell'Istituto "Agrario I.I.S. Garibaldi" di Macerata in contrada Lornano. Un uomo con la scusa di chiedere informazioni è entrato nell'Istituto, ha raggiunto un'aula e ha cominciato a scrivere frasi sconnesse alla lavagna tra lo stupore di studenti. Arrivato in classe il docente di turno ha chiesto spiegazioni all'estraneo che ha risposto con frasi sconnesse per poi allontanarsi dall'edificio a bordo di un'autovettura facendo perdere le proprie tracce.

Personale della Polizia di Stato ha iniziato subito le ricerche dell'uomo, un sessantacinquenne italiano, rintracciato poco dopo. Dopo un controllo personale e domiciliare è stato trasportato in Ospedale per una valutazione specialistica. E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.



