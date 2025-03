CNA incontra Serfilippi e Santorelli per confronto sulla città

Il direttivo della CNAA di Fano ha incontrato il sindaco, Luca Serfilippi, e l'assessore alle attività economiche, commercio e turismo, Alberto Santorelli, per un confronto sui principali temi legati alla città, alle attività produttive, ai progetti e alle iniziative previste nel territorio comunale. la confederazione degli artigiani ha ribadito la "necessità di confrontarsi periodicamente con l'amministrazione sulle principali questioni inerenti la città e l'importanza del tavolo economico come momento di condivisione e dibattito".

Dal sindaco è stata confermata "ampia disponibilità al confronto su più fronti ed in particolare relativamente al tema degli appalti pubblici, del piano regolatore, della riqualificazione urbana, del decoro, dello sviluppo e del miglioramento dell'offerta turistica" elencando poi una serie di interventi sui quali il comune si sta impegnando e sui quali anche le imprese locali potranno avere un ruolo importante come "la Biblioteca Federiciana, la nuova caserma dei vigili del fuoco" e di come l'amministrazione stia pensando "alla definizione di una serie di accordi quadro che consentiranno affidi di lavoro più celeri". Cna ha poi ricordato ai due amministratori "le problematiche relative alla zona porto (sia nella parte commerciale che turistica) e la necessità di adottare provvedimenti per non solo per la messa in sicurezza della zona ma anche per una sua migliore ricettività".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA