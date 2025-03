Cisterna piena di gas liquido si ribalta a Montefiore

Un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze si è verificato questa mattina in contrada Menocchia a Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), dove una cisterna adibita al trasporto di GPL (gas di petrolio liquefatto) si è ribaltata su un fianco. L'allarme è scattato intorno alle 10:30, e da quel momento i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

La cisterna conteneva ancora circa 5.000 litri di GPL, mentre una parte del carico era già stata scaricata prima dell'incidente. Per prevenire il rischio di dispersioni nell'ambiente, i pompieri hanno monitorato costantemente il serbatoio, verificando che non vi fossero fughe di gas e adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della zona.

Sul posto sono attesi specialisti provenienti dal Comando dei vigili del fuoco de L'Aquila, esperti in operazioni di travaso di gas, per completare il recupero del carburante rimasto all'interno della cisterna.

Fortunatamente, l'autista del mezzo è rimasto illeso e non si segnalano danni a persone o strutture circostanti. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incidente.



