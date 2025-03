Candidatura Paesaggio Verdicchio Matelica al Registro nazionale

La candidatura del "Paesaggio vitivinicolo del Verdicchio di Matelica nella Sinclinale Camerte" per l'iscrizione al "Registro nazionale storico del paesaggio rurale italiano" del Masaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Ier nella Sala Boldrini di Palazzo Ottoni a Matelica (Macerata) si è tenuta la riunione per l'insediamento del comitato che seguirà la candidatura.

Presente il referente del Masaf , il professor Servadei, diversi amministratori degli otto comuni della Sinclinale Camerte e alcuni professori dell'Università di Camerino e dell'Istituto Tecnico Agrario di Fabriano. Presente il sindaco di Matelica Denis Cingolani, insieme all'assessore Barbara Cacciolari: il primo cittadino ha espresso tutta la sua soddisfazione e gratitudine: "questo è un ulteriore e importante passo che ci servirà per andare a sostenere la candidatura, sempre della Sinclinale Camerte, per il progetto Unesco, grazie come sempre al Centro Studi Luglio '67. Stiamo ogni giorno sempre più valorizzando le bellezze e le eccellenze del nostro territorio, - conclude - il paesaggio del Verdicchio di Matelica rientra sicuramente tra queste".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA