Baldassarri confermato all'unanimità alla presidenza dell'Istao

L'Assemblea dei soci Istao, che si è svolta ieri a Villa Favorita, ha confermato, all'unanimità, Mario Baldassarri alla presidenza dell'Istituto per il triennio 2025-2027. Nel corso dell'assemblea sono stati inoltre approvati il bilancio 2024 e il budget 2025. Un riconoscimento per il lavoro svolto nel suo primo mandato (2022-2025), segnato dal consolidamento e dal rilancio delle attività dell'Istao. Tra i principali risultati ottenuti figurano i due master annuali post laurea (Master in Gestione e Programmazione dei servizi sanitari e Master in Strategia e Management per le piccole e medie imprese), la formazione permanente per quadri e dirigenti d'azienda, la ricerca sull'economia del territorio e la promozione del dibattito su tematiche economiche e sociali di grande attualità attraverso eventi aperti alla comunità. Il Professor Baldassarri ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli, confermando il suo impegno a proseguire e rafforzare il percorso di crescita e innovazione dell'Istituto nel prossimo triennio.



