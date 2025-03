Assistenza domiciliare Coos Ancona, da disagio mentale a anziani

Il report annuale sui servizi Sad (Servizi di assistenza domiciliari) forniti dal Coos - Cooperativa sociale onlus è stato presentato nella Sala Consiliare del Comune di Ancona: fornisce una panoramica di attività, risultati e sfide affrontate.

Il totale di operatrici e operatori è di 34 unità; per formazione e aggiornamento del personale sono state erogate 335.75 ore a 112 dipendenti. Per quanto riguarda gli utenti: sono stati 11 per disagio mentale, 11 per disabilità, quattro per nuclei multiproblematici, 11 per disagio adulto e 75 anziani.

Nel 1980, è stato ricordato, l'amministrazione comunale di Ancona decise di portare l'assistenza direttamente nelle case delle persone più fragili, affidando la realizzazione a Cooss per il primo servizio di assistenza domiciliare (Sad): "favorisce la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e di relazione, in condizioni di massima autonomia e benessere psicofisico, nel rispetto delle scelte individuali".

"La solitudine rappresenta un rischio molto serio per l'anziano ed in generale per tutte le persone fragili - ha spiegato l'assessora comunale ai Servizi Sociali, al Welfare ed alle Politiche di Integrazione Manuela Caucci -. Stiamo facendo un ottimo lavoro, grazie a Coos e a tutti gli operatori che collaborano a questo progetto. Giornate del genere stimolano le idee, lavorando insieme possiamo migliorare ulteriormente i servizi della città".

"Gestire il Sad è un onore e una responsabilità, ma i servizi non si realizzano da soli - ha affermato il presidente di Coos, Diego Mancinelli -. È grazie alla collaborazione con i professionisti del Comune che si costruiscono solide fondamenta.

Nel Sad non c'è solo un aspetto economico, ma anche la professionalità e l'impegno di chi lavora quotidianamente.

Offriamo formazione e opportunità di lavoro, perché la presenza di figure affidabili è essenziale per una cura di qualità.

Inoltre, prestiamo grande attenzione alle nuove tecnologie che, in futuro, arricchiranno il settore socio-assistenziale".





