Andreani, 'Casa Podesti' sarà centro culturale e artistico

La Casa Podesti, dimora storica del celebre pittore Francesco Podesti, sarà finalmente aperta al pubblico, diventando un centro culturale e artistico accessibile a tutti. E' quanto prevede la mozione intitolata "Apertura Casa Podesti" presentata dal gruppo consiliare di 'Ripartiamo dai Giovani' è approvata oggi dal consiglio comunale di Ancona.

"Un traguardo importante - ha commentato il capogruppo Francesco Andreani - che rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione del patrimonio culturale e storico della nostra città. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile non solo preservare un luogo di grande valore storico, ma anche promuovere attività culturali, mostre ed eventi che coinvolgeranno attivamente la comunità locale", spiega Andreani nel sottolineare che "Con questa mozione, vogliamo restituire alla città un pezzo della sua storia e creare un punto di riferimento per gli Anconetani, per i turisti e per tutti coloro che amano l'arte e la cultura. La Casa di Podesti non sarà solo un museo, ma un luogo vivo, dove il passato incontra il presente per far conoscere l'incredibile storia dietro questo grande artista ma anche della nostra città".

L'approvazione della mozione "è il risultato di un lavoro costante del nostro gruppo consiliare sul territorio, sottolinea Andreani, nel ringraziare "tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno a rendere possibile questo progetto, in particolare l'assessore alla Cultura del Comune di Ancona.

Ripartiamo dai Giovani Ancona continuerà, assicura, a impegnarsi per promuovere politiche che mettano al centro la cultura, i giovani e il futuro della nostra città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA