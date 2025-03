All'Università di Urbino il campionato nazionale di lingue

Il campionato nazionale delle lingue sarà ospitato dall'Università di Urbino, il 27 e 28 marzo, in occasione della 15/a edizione, per un evento che, quest'anno, ha coinvolto più di 30 mila studenti e studentesse e oltre 600 scuole da tutta Italia. Si tratta di un appuntamento formativo per la diffusione e valorizzazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue e delle culture moderne, promosso dal centro linguistico di ateneo e dal dipartimento di scienze della comunicazione, studi Umanistici e internazionali. L'evento, che prevede quattro lingue in gara (francese, inglese, spagnolo e tedesco), per l'ottavo anno consecutivo, è stato inserito dal ministero dell'Istruzione e del Merito nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. In palio ci saranno 12 assegni di studio, che esenteranno i vincitori dalla contribuzione studentesca per l'iscrizione al primo anno in uno dei corsi di studio dell'università di Urbino.

Il programma del 27 marzo prenderà il via alle ore 9:00 al collegio Raffaello di Urbino, con la registrazione e, alle 10:30, con i saluti istituzionali. Alle ore 11:00, poi la prova di scrittura creativa. Alle ore 15:00, si riprenderà con il seminario per docenti "Orizzonti di inclusione: politiche e pratiche tra storia ed educazione linguistica". Alle ore 16:00, appuntamento con le attività per studenti e studentesse alla scoperta di Urbino. Alle ore 21:00, il concerto del Coro 1506 "Goodnight, sweetheart".

Venerdì 28 marzo si ripartirà alle 9:00 con la visita guidata a palazzo Ducale. Alle 12:00 la premiazione dei vincitori del campionato al collegio Raffaello e alle 13:00 infine la conclusione dei lavori.



