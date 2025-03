A Pesaro le bici abbandonate saranno smaltite dal 14 aprile

A Pesaro scatta l'operazione "bonifica delle bici abbandonate" in centro storico, zona mare e stazione, a partire dal 14 aprile. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Biancani assieme all'assessora alle attività economiche, Francesca Frenquellucci. I pesaresi avranno infatti tempo due settimane (dal 31 marzo al 13 aprile) per rimuovere i loro mezzi dallo stato di fermo, altrimenti sarà prevista la rimozione e lo smaltimento di quest'ultimi, in stato di degrado, in città. la rimozione sarà effettuata dagli operatori di Marche multiservizi e del centro operativo, su segnalazione della Polizia Locale.

L'amministrazione invita però anche i cittadini a segnalare la presenza di bici abbandonate chiamando il numero 0721387800. L'operazione, che inizierà nelle zone centrali della città verrà poi riproposta anche negli altri quartieri.

"Intendiamo liberare le aree pubbliche dai mezzi inutilizzabili, restituendo ai cittadini un ambiente più ordinato e sicuro, per una gestione più efficiente degli spazi dedicati alla mobilità sostenibile - dichiarano gli amministratori - saranno rimossi anche i lucchetti abbandonati nelle rastrelliere e nelle recinzioni, presenti soprattutto nella zona della stazione, di cittadini o pendolari che le lasciano incustodite per mesi".



