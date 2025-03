Un arresto e sequestro di droga, sigilli a una pizzeria

Una task force di oltre 30 carabinieri ha passato al setaccio il centro di Ancona e di Falconara Marittima martedì scorso. Il bilancio è di un arresto e il sequestro di stupefacenti. Ma anche la chiusura di una pizzeria per sporcizia ed incuria e numerose sanzioni ad esercizi commerciali. All'opera unità specialistiche e cinofile, in una operazione organizzata per il contrasto agli stupefacenti, la sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro.

Nel pomeriggio e nella serata di martedì, oltre ai 30 carabinieri della Compagnia di Ancona, anche personale specializzato del Nas, del Nil e del Nucleo Cites Carabinieri Forestali e con il contributo del Nucleo Cinofili di Pesaro. A Falconara Marittima i militari del Norm della Compagnia carabinieri di Ancona hanno arrestato un 40enne anconetano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di droga oltre che per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo durante il controllo, mentre si trovava a bordo della propria autovettura nel tentativo di sottrarsi ha aggredito i militari.

Una volta bloccato è scattata la perquisizione sia nel veicolo che domiciliare, con l'ausilio delle unità cinofile.

Nell'abitazione dell'uomo è stato trovato un flacone con 40 cc di metadone, un bilancino di precisione con tracce di cocaina e materiale vario per il confezionamento della droga, oltre a 480 euro, ritenuti provento di spaccio. Mentre all'interno dell'autovettura è stato trovato un manganello telescopico metallico, di cui è vietata la detenzione.

Uno dei carabinieri ha riportato lievi ferite a seguito della colluttazione. L'uomo arrestato è comparso oggi innanzi al Tribunale di Ancona per la convalida dell'arresto. Durante le ispezioni agli esercizi commerciali (minimarket, barbieri ed alimentari), militari Nas, Nil e Cites forestale, hanno controllato alcuni negozi in piazza Rosselli, via Flaminia e Via Marconi ad Ancona, sanzionando i rispettivi titolari per violazioni delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (con ammende per oltre 85mila euro) e sospendendo l'attività una pizzeria nei pressi della stazione ferroviaria. Al suo interno ai militari si è presentato uno scenario allarmante di sporcizia ed incuria per l'assenza dei requisiti minimi di igiene dei locali e la totale mancanza di rispetto dei più basilari criteri di conservazione degli alimenti, rilevate anche numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Alcune aree dei due comuni interessati sono state scandagliate con l'aiuto dei cani antidroga e antiesplosivo Delta, Kevin e One, il cui fiuto ha consentito di individuare due giovani di varie etnie in possesso di quantità per uso personale di hashish e cocaina. I controlli nel capoluogo hanno riguardato la zona della stazione ferroviaria e le zone Archi, Piazza Ugo Bassi e Corso Carlo Alberto, oltre che la centrale Piazza Roma, mentre a Falconara sono stati eseguiti controlli soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria, tutti luoghi segnalati dai cittadini come ritrovi di presunti spacciatori e consumatori di droghe. Qui sono state identificate 97 persone, eseguite 10 perquisizioni personali ed effettuate 25 ispezioni veicolari con l'ausilio delle unità cinofile. Inoltre è stata denunciata una persona per porto di oggetti atti ad offendere. Aveva un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm. Inoltre denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e una persona per rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro immediato della patente di guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA