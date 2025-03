Scarcerato una settimana fa oggi di nuovo in manette

Durante la notte la Polizia di Stato ha arrestato un uomo italiano di circa 50 anni per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. L'uomo è stato anche denunciato per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e danneggiamento.

L'intervento della Polizia è nato a seguito della richiesta da parte della compagna dell'uomo, che era stata cacciata dalla sua abitazione dell'uomo dopo una lite al rientro nell'abitazione da circa una settimana, dopo la detenzione a Montacuto dove scontava una pena per precedenti condanne per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti ed evasione.

La donna ha prima contattato la Polizia per richiedere aiuto ma dopo qualche minuto ha chiesto di non intervenire perchè l'uomo l'aveva minacciata che se avesse visto la Polizia ci sarebbero state delle gravi conseguenze. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato il cinquantenne sulle scale dell'abitazione, che urlava ed inveiva contro gli operatori con frasi ingiuriose del tipo "dovete morire, io vi rovino la vita e voi non contate niente". Dopo aver tentato di farlo desistere inutilmente l'uomo ha tentato di colpire gli agenti con calci e pugni. E' stato quindi arrestato e collocato presso le camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. Anche all'interno della Questura l'uomo ha continuato a minacciare i poliziotti e ha tentato di danneggiare gli uffici con calci e pugni alle porte.



