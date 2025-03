Razzie in supermercati, due arrestati dai carabinieri

Razzie in due supermercati a Jesi e Chiaravalle (Ancona): i carabinieri recuperano 101 bottiglie di superalcolici, 221 confezioni di chewing gum, scatole di lamette da barba e prodotti di bellezza; arrestate due persone in flagranza per furto e una denunciata. Nell'operazione dei carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi e Chiaravalle sono finiti in manette un 43enne e un 29enne georgiani, noti alle forze dell'ordine per reati analoghi. Oggi si tiene la direttissima ad Ancona.

Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del responsabile del supermercato Lidl di Chiaravalle, che ha indicato la presenza di due uomini che si aggiravano con fare sospetto nel punto vendita e poi si sono erano allontanati dopo aver pagato merce per pochi euro, indossando degli zaini apparentemente pieni. L'autore della segnalazione ha annotato modello e targa della Jeep bianca utilizzata dai due. Sono scattate le ricerce da parte dei carabinieri con varie pattuglie. L'auto è stata individuata a Falconara nei pressi di un supermercato: i due occupanti sono stati bloccati e il veicolo perquisito: all'interno dell'auto sono state trovate 83 bottiglie di superalcolici e 221 confezioni di chewing gum, oltre a svariate scatole di lamette da barba, per un valore intorno ai mille euro. Nel bagagliaio del veicolo erano custodite una tronchesina e dei guanti da lavoro. Nel contempo, all'esterno del supermercato di Chiaravalle rinvenute abbandonate a terra numerose placche antitaccheggio collocate sulle bottiglie di whisky rubate e molto probabilmente staccate dai due utilizzando la tronchese rinvenuta.

Poco dopo la prima segnalazione di furto, durante le ricerche dei due fuggitivi, i militari della Radiomobile di Jesi hanno avuto l'intuito di controllare per le vie del centro città una Peugeot con a bordo un altro georgiano, 26enne, gravato da precedenti di polizia specifici. L'uomo è risultato in possesso di altre 18 bottiglie di superalcolici e di una quarantina di confezioni di prodotti cosmetici e creme di bellezza; la merce è risultata rubata nella stessa mattinata da supermercati di Jesi.

Il 26enne è stato denunciato per ricettazione ma sono in corso approfondimenti per accertare un suo eventuale legame con la banda dei due soggetti catturati a Falconara.



