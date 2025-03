Potenziamento Orte-Falconara, via a scavo galleria Chiaradovo

Nell'ambito del potenziamento linea ferroviaria Orte-Falconara, è stato avviato stamattina da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) lo scavo della galleria Chiaradovo in località Genga (Ancona), lotto Genga-Serra San Quirico. Lo scavo è avvenuto con la cosiddetta prima "volata", ovvero l'abbattimento attraverso l'utilizzo di esplosivi, dei primi 2,5 metri dei complessivi 267. Sul lotto Genga-Serra San Quirico (lotto Genga-Serra San Quirico) si investono circa 545 milioni di euro di cui 438 dal Pnrr, portando la velocità fino ai 200km/h con un risparmio nei tempi di viaggio di 15 minuti sulla Roma-Ancona e 10 sulla Roma-Perugia.



All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, il sindaco di Genga, Marco Filipponi, l'ad del Consorzio Stabile Eteria, Vincenzo Onorato, il direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, Lucio Menta, il commissario straordinario per la Orte-Falconara, Vincenzo Macello. Il parroco di Albacina, don Leopoldo Paloni, ha impartito la benedizione del fronte e della statua di Santa Barbara che verrà collocata in una nicchia all'ingresso della galleria.



"Oggi diamo il via ai lavori di scavo di una delle gallerie più importanti della tratta, - commenta Menta - un passaggio fondamentale per realizzare questa infrastruttura strategica.

L'avvio con l'impiego di microcariche è una tecnica che garantisce un impatto ambientale minimo. L'impegno sulla Orte-Falconara, è massimo per risorse e programmazione. Per il Lotto 1 finita la progettazione, avvieremo a breve il dibattito pubblico per proseguire l'iter autorizzativo".



"Il Lotto 2 è particolarmente complesso, con cinque gallerie e quattro viadotti, - afferma il commissario Macello - ed è uno dei tre interventi inclusi nel Pnrr per il raddoppio della tratta Genga - Serra San Quirico. La prossima settimana avvieremo anche i lavori sulla tratta PM228-Albacina, e andiamo avanti col potenziamento tecnologico dell'intera direttrice Orte-Falconara".

Il potenziamento della Orte-Falconara "rientra tra le opere strategiche del progetto Cantieri Parlanti, iniziativa del Gruppo FS (con le società Rfi e Italferr), con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l'egida del Commissario Macello. I cantieri del Gruppo FS "parlano" un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare storia e mission, per rendere cittadini e stakeholder più consapevoli e aggiornati sull'importanza delle opere.



