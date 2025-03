Polizia penitenziaria, grazie agli operatori per loro lavoro

In occasione del 208/o anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria, il vice-regionale dell'Unione sindacati di Polizia penitenziaria (Uspp), Riccardo Casciato, ha espresso gratitudine e ammirazione a tutto il personale della Casa Circondariale di Ancona Montacuto e della Casa di Reclusione di Barcaglione.

"Nonostante le numerose difficoltà che il contesto penitenziario presenta ogni giorno, il personale dimostra una dedizione encomiabile, garantendo sicurezza e legalità all'interno degli istituti", le sue parole di ringraziamento "per l'impegno, lo spirito di corpo, il sacrificio e la professionalità con cui svolgono quotidianamente il loro delicato compito". Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Provveditore dell'Emilia Romagna e delle Marche, Silvio Di Gregorio.

"La partecipazione e le parole del Provveditore Di Gregorio sono state un segnale importante di attenzione e riconoscimento per il lavoro svolto", ha aggiunto Casciato, ringraziando, infine, il Direttore degli istituti, Manuela Ceresani, "per la sua guida e collaborazione", e il Comandante di Reparto, Nicola De Filippi, "per la costante dedizione che dimostra nei confronti di entrambi gli istituti".



