Pesaro cambia viabilità e orari della musica per la zona mare

Il comune di Pesaro ha annunciato le modifiche alla viabilità e agli orari per la musica nella zona mare della città per l'estate 2025 con l'obiettivo, dichiara il sindaco, Andrea Biancani, di "puntare sulle aree pedonali, disincentivare l'uso dell'auto a favore della bicicletta o delle navette e ridefinire gli orari dell'ascolto musica tenendo insieme le esigenze dei residenti, turisti, attività commerciali, giovani".

Dal 31 maggio al 31 agosto, viale Trieste sarà quindi suddiviso in tre aree con diverse restrizioni di traffico: una sempre transitabile (tranne nei weekend serali), una pedonale con accesso limitato al carico e scarico e un'ultima aperta fino alle 19:00, per poi diventare ZTL. Baia Flaminia vedrà per la prima volta una ZTL attiva non solo il martedì, ma anche il sabato e la domenica dalle 19:00 alle 6:00. Contestualmente, per incentivare l'uso della navetta gratuita e ridurre il traffico, i parcheggi di Baia Flaminia diventeranno a pagamento nei weekend, mentre nei giorni feriali saranno a disco orario.

Per quanto riguarda la musica, la zona mare è stata divisa in cinque aree con fasce orarie diversificate. In alcune zone (sottomonte e campo di Marte) la musica potrà proseguire fino all'1 nei giorni feriali e fino alle 3 nel weekend, mentre in altre (viale Trieste e piazza Europa) l'orario sarà più restrittivo prevedendo la musica fino a mezzanotte nei feriali e all'1:00 nel weekend. Novità è poi una nuova area, che identifica la zona tra i due porti, dove da domenica a giovedì la musica potrà essere diffusa fino all'1:00 mentre il venerdì e il sabato fino alle 2:00. Le attività inoltre potranno richiedere fino a quattro deroghe, esclusi Ferragosto e la Notte delle Candele, già autorizzati fino alle 3:00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA