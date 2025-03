Museo Omero finalista per creativity ai Wembrace awards 2025

Il Museo Tattile Statale Omero di Ancona è tra i finalisti ai WEmbrace Awards 2025, evento che celebra persone e storie che ogni giorno si adoperano per rendere il mondo un ambiente più inclusivo e sostenibile.

L'evento, organizzato dall'Associazione art4sport ONLUS, fondata da Bebe Vio e dalla sua famiglia, si terrà giovedì 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Grazie al lavoro attento di un osservatorio stabile composto da professionisti della comunicazione sono emerse 20 storie tra le più significative per unicità e capacità di ispirazione. Queste sono state sottoposte alla Giuria degli Awards per una valutazione finale e celebrate durante la serata".

Rappresenta il Museo, Daniela Bottegoni, fondatrice e testimone di un percorso fatto di innovazione, accessibilità e impegno costante. Lo slogan di quest'anno, "Together or nothing", celebra la forza dell'unione e della condivisione, valori che il Museo Omero porta avanti con progetti sempre inclusivi.

Le sfere di premiazione spaziano dalla Creativity, che riconosce l'immaginazione come strumento di connessione, all'Action, dedicata a chi agisce concretamente per il cambiamento. La sfera Opportunity valorizza le seconde possibilità, mentre The World esplora iniziative globali di inclusione.

"Essere tra i finalisti della categoria Creativity - sottolinea il Museo Tattile Omero - significa veder riconosciuto il valore della missione del Museo Omero, che da sempre dimostra come l'arte possa unire, ispirare e creare dialogo. Questa sarà un'occasione importante per raccontare il nostro impegno nel rendere l'esperienza artistica un diritto di tutti e di tutte".

Il ricavato della serata dei WEmbrace Awards 2025 è devoluto al sostegno nei confronti dei bambini e ragazzi portatori di protesi di arto che l'Associazione art4sport Onlus segue e supporta sin dalla sua nascita.



