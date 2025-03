La Vespucci al porto di Ancona 1 e 2 aprile, navette e sosta

Martedì 1 e mercoledì 2 aprile la nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci, di ritorno dal suo tour mondiale iniziato nel luglio 2023, sosterà nel porto di Ancona e in previsione dell'afflusso di visitatori dalla città e dal territorio circostante, e per consentire che l'accesso si svolga regolarmente, il comune dorico ha istituito provvedimenti limitativi di traffico e sosta oltre a mettere a disposizione un servizio navetta.



Via Marconi (subito dopo intersezione Via Marchetti direzione centro): divieto di sosta e fermata per una lunghezza corrispondente a n 3 stalli di sosta per realizzazione fermata bus navetta dalle ore 10.00 del giorno 01 aprile 2025 alle ore 24.00 del giorno 02 aprile 2025; Via della Loggia: attivazione dell'impianto semaforico a correnti alternate dalle ore 10.00 alle ore 23.00 del giorno 01 aprile 2025 e dalle ore 14.00 alle ore 23.00 del giorno 02 aprile 2025; divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra il civ. 1 e l'impianto semaforico direzione Via della Loggia, con conseguente rimozione del box Igenio dalla sua postazione dalle ore 10.00 del giorno 01 aprile 2025 alle ore 24.00 del giorno 02 aprile 2025. Largo della Dogana: Divieto di sosta e fermata nella parte centrale della piazza per ricollocazione provvisoria box Igenio dalle ore 10.00 del giorno 01 aprile 2025 alle ore 24.00 del giorno 2 aprile.



Servizio Navetta (linea gialla) gratuito dal Parcheggio degli Archi al Porto Antico con i seguenti orari: Fermata bus: park archi orari di andata: 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21 :00 Fermata bus: porto antico - arco traiano orari di ritorno: 14:40 - 15: 10 - 15:40 - 16: 10 - 16:40 - 17: 10 - 17:40 - 18: 10 - 18:40 - 19: 10 - 19:40 - 20: 10 - 20:40 - 21 : 10 Le visite a bordo sono gratuite e accessibili solo previa prenotazione attraverso i canali ufficiali del Tour Vespucci: sito web ufficiale www.tourvespucci.it e profili social ufficiali "Tour Vespucci" (che rimandano al sito). La nave più famosa del mondo lascerà il porto di Ancona giovedì 3 aprile alla volta di Ortona, circumnavigando la Penisola (e con una tappa a Malta) fino ad arrivare a Genova il 10 giugno.



